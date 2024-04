Radom. Idea Aurora z zielonym certyfikatem

Idea Aurora to część wieloetapowej inwestycji Idea spółki Unidevelopment w Radomiu. W tym etapie deweloper zaplanował dwa budynki (cztery i pięć kondygnacji) ze 167 mieszkaniami.

Deszczowe ogrody

Do wyboru są mieszkania o powierzchni od 34 do 87 mkw. – od dwóch do czterech pokoi. Powstanie też pięć lokali usługowych i niemal 200 miejsc postojowych (w dwóch halach garażowych i części naziemnej). Będą także stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych i boksy rowerowe.

Powstaną także dwa ogrody deszczowe. - Instalacja pozwoli na wykorzystanie wody opadowej z dachów budynków, wesprze lokalną retencję wód – mówią przedstawiciele dewelopera.

Inteligentne rozwiązania

Unidevelopment zapowiada także rozwiązania smart home. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla powstanie park. Inwestycja powstanie zgodnie z wymogami certyfikatu środowiskowego BREEAM.

Wieloetapowe Osiedle Idea na radomskim Wacynie powstaje od 2016 roku. Wyrosło osiem etapów.