Gdyńskie osiedle spółki Allcon powstaje w otoczonej lasami dzielnicy Dąbrowa. Do sprzedaży trafiło 68 mieszkań z nowego etapu. Do kupienia są lokale o powierzchni od 36 do 85 mkw.

Deweloper zaplanował także lokale usługowe i tereny rekreacyjne. Ma powstać także ulica handlowa. Powierzchnie handlowe, usługowe i gastronomiczne są planowane również na parterach budynków.

Osiedle Nowa Dąbrowa zaprojektowali projektanci z B1 Architekci. - Budowa Nowej Dąbrowy będzie zasilana energią z odnawialnych źródeł – zapowiadają przedstawiciele spółki Allcon. Na osiedlu zaplanowano także ogrody deszczowe wspierające retencję wody.

Nowy budynek będzie gotowy na początku 2026 roku.