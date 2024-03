Avenir. Francuski deweloper we Włochach

Na włochowskim osiedlu Avenir powstanie 86 mieszkań o powierzchni od 26 do 139 mkw. - od kawalerek po pięciopokojowe mieszkania. Na parterze budynku znajdą się lokale usługowe.

Z ogrodem deszczowym

W Avenir deweloper, spółka Bouygues Immobilier Polska, zastosuje ekologiczne rozwiązania. Powstanie m.in. ogród deszczowy, stacja do ładowania samochodów elektrycznych, parking rowerowy. Zaplanowano także karmniki dla ptaków i domki dla pożytecznych owadów.

Mieszkania będą wyposażone w system inteligentnego domu — od ubiegłego roku Bouygues Immobilier Polska wprowadza ten system we wszystkich inwestycjach. Za jego pomocą można np. sterować temperaturą. Wyłącza on też dopływ wody w mieszkaniu pod nieobecność właścicieli, chroniąc je przed zalaniem. Odcina też dopływ prądu do gniazdek, kiedy to niezbędne. Pozwala też na wyłączenie światła po wyjściu z mieszkania.

Mat.prasowe

Zielone tereny

Osiedle Avenir (z jęz. francuskiego „przyszłość”) powstanie niedaleko centrum handlowego Blue City, przy ul. Wschodu Słońca na pograniczu Włoch i Ochoty w Warszawie. Mieszkania są już w sprzedaży.