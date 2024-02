Osiedle Linea powstaje przy al. Pawła Adamowicza na granicy Moreny i Jasienia w Gdańsku. Na osiedlu są oferowane i mieszkania, i domy.

Deweloper, spółka Allcon, wprowadza do sprzedaży kolejną pulę mieszkań w przedostatnim budynku na osiedlu. Do kupienia w nowym etapie inwestycji jest 55 mieszkań o powierzchni od 43 do 93 mkw. – od dwóch pokoi po lokale czteropokojowe. Mieszkania będą gotowe do odbioru w czwartym kwartale 2025 roku.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest Allcon Budownictwo.

Na osiedlu powstanie strefa rekreacyjna. Deweloper zaplanował Dolinę Potoku - ok. 7 tysięcy mkw. zielonego terenu do urządzania pikników, spacerów, zabaw z dziećmi.

Ceny mieszkań wahają się od 11,5 do 15,5 tys. zł za metr, w zależności od piętra, metrażu, widoku. Do części lokali przynależą ogródki.