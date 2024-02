Do oferty trafiło 231 mieszkań o powierzchni od 40 do 100 mkw. – od kawalerek po lokale z czterema pokojami. Wysokość mieszkań to nawet 3,2 m. Dantex zaplanował także komórki lokatorskie. Na osiedlu powstanie tężnia i ogród, z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy.

Reklama

Ostatni etap osiedla ma być gotowy w pierwszym kwartale 2026 roku. W inwestycji Ursus Vita powstały już trzy budynki, w których jest niemal 500 mieszkań. Niedaleko są punkty usługowe, sklepy, placówki medyczne, obiekty sportowe i miejsca rozrywki.

Dantex na rynku deweloperskim działa ponad 25 lat. Koncentruje się na Warszawie. Firma oddała do użytku kilkadziesiąt osiedli w różnych częściach stolicy.