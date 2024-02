Sadyba Spot powstaje u zbiegu ul. Powsińskiej i św. Bonifacego w Warszawie. Deweloper, spółka Unidevelopment, zaplanował 111 mieszkań o powierzchni od 34 do 116 mkw. Do części lokali na ostatnim piętrze są przypisane duże tarasy. Na parterze budynku znajdzie się osiem lokali usługowych.

Ta inwestycja mieszkaniowa uzyskała certyfikat środowiskowy BREEAM na etapie projektowym. Zdobyła ocenę „bardzo dobry”. – Materiały budowlane ze sprawdzonych źródeł, energooszczędne rozwiązania, lokalizacja zapewniająca dostęp do rozwiniętej infrastruktury miejskiej, wdrażany plan zarządzania bioróżnorodnością – to kilka z czynników, dzięki którym budynek został zaliczony do grona obiektów zrównoważonych – mówią przedstawiciele dewelopera.

- Nasze inwestycje deweloperskie są tworzone w duchu budownictwa energooszczędnego i zrównoważonego. To element strategii ESG grupy kapitałowej Unibep, której częścią jest Unidevelopment – tłumaczy cytowany w komunikacie Dariusz Huta, dyrektor biura zarządzania projektami Unidevelopment. Dodaje, że wielokryterialna certyfikacja projektów deweloperskich potwierdza, że budynki będą przyjazne i dla mieszkańców, i dla środowiska.

Kryteria oceny budynku mieszkalnego w ramach certyfikacji BREEAM obejmują takie czynniki jak m.in. efektywna gospodarka wodna i energetyczna, zarządzanie procesem budowy, odpadami, sposób zagospodarowania terenu wokół nieruchomości, lokalizacja i dostępność komunikacji miejskiej.