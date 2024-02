Osiedle XYZ Place przy ul. Komitetu Obrony Robotników w Warszawie powstanie w kilku etapach. W pierwszej części deweloper, Matexi Polska, zaplanował kaskadowy budynek (osiem i 11 kondygnacji) ze 144 mieszkaniami i siedmioma lokalami usługowymi na parterze. Będzie też dwupoziomowy podziemny parking.

Reklama

Mieszkania z pierwszego etapu inwestycji mają trafić do sprzedaży w marcu tego roku.

Generalnym wykonawcą włochowskiego osiedla została firma FineTech Construction. Spółka budowała już mieszkania dla Matexi przy ul. Okrzei na warszawskiej Pradze-Północ. - To nasz sprawdzony partner – mówi cytowana w komunikacie Agata Czarnowicz z Matexi Polska.

Matexi to deweloper o belgijskim rodowodzie. W Polsce firma inwestuje od 2010 roku. Do tej pory sprzedała ponad 3 tys. mieszkań w Warszawie i Krakowie. W banku ziemi ma tereny, na których może wybudować ok. 3,5 tys. lokali.