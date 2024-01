Nad Motławą. Tak będzie wyglądać kompleks w sercu Gdańska

Inwestycja Nad Motławą to dwa odrębne budynki zlokalizowane na osobnych działkach, budowane na podstawie osobnych pozwoleń na budowę.

Także na wynajem

Pierwszy etap rozpocznie się w tym kwartale. Start budowy mieszkań z drugiej części deweloper, spółka Budlex, zapowiada na czerwiec 2024 roku. Łącznie powstanie ok. 100 mieszkań o powierzchni od 26 do 135 mkw. oraz kilka lokali usługowych (w tym lokal fitness) o powierzchni od 82 do 141 mkw.

Do części mieszkań przynależą nawet ponad 100-metrowe tarasy.

- Te mieszkania w sercu miasta są adresowane do młodych osób, ale też do inwestorów poszukujących lokali z prestiżowymi adresami – mówią przedstawiciele spółki Budlex, dewelopera budynku Nad Motławą. – Można je skierować i na rynek najmu turystycznego, i długoterminowego.