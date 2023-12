Kameralna inwestycja Na Opoczyńskiej we Wrocławiu to pięć budynków, w których będzie po 18 mieszkań. W sumie Atal zaplanował 90 mieszkań – dwu- i trzypokojowych.

Ceny wahają się od 11,1 do 12,4 tys. zł za metr lokalu w standardzie deweloperskim. Deweloper oferuje też pakiety wykończeniowe – do metra mieszkania trzeba dopłacić minimum 1 tys. zł.

- Klienci najczęściej kupują lokale dwu- i trzypokojowe. Zwłaszcza teraz, gdy oferta nowych mieszkań na rynku jest bardzo okrojona, a cena całkowita odnoszona do limitów obowiązujących w programie dopłat do kredytów – mówi cytowana w komunikacie Angelika Kliś, członkini zarządu spółki Atal. - To skłoniło nas do zaplanowania w inwestycji Na Opoczyńskiej wyłącznie mieszkań o wspomnianych układach, w proporcji 60 do 30, z przewagą „trójek” – wskazuje.

I dodaje, że zaletą inwestycji jest także zaplecze sportowo-rekreacyjne. W odległości 15-minutowego spaceru jest Park Złotnicki. - Niedaleko stąd jest także do Glinianek, lubianego przez wrocławian miejsca letniego wypoczynku – mówi.