Ogrody Andersa to osiedle spółki deweloperskiej Atal w pobliżu ulic Andersa i Okulickiego w Gliwicach. W drugim etapie inwestycji, który właśnie trafił do sprzedaży, powstaną trzy kaskadowe budynki, w których znajdzie się 220 mieszkań o powierzchni od 25 do 102 mkw. – od kawalerek po lokale z czterema pokojami.

Ceny nowo wprowadzonych do oferty lokali wahają się od 8,5 tys. do 10,8 tys. zł za mkw. Deweloper oferuje też pakiety wykończeniowe – do metra mieszkania trzeba dopłacić minimum 1 tys. zł.



W sumie całe osiedle zaoferuje 810 mieszkań. Za projekt osiedla odpowiadała śląska pracownia PLUS8.PL Architekci.

- Młoda architektka z Politechniki Śląskiej opracowała niedawno wzorcową koncepcję urbanistyczną, wykorzystując do tego karcianą grę w osiedle. Na obszar swojego modelowego opracowania wybrała właśnie teren inwestycji Ogrody Andersa – mówi cytowana w komunikacie Angelika Kliś, członkini zarządu spółki Atal.

Wieloetapowa inwestycja zaoferuje nie tylko mieszkania, ale i lokale handlowo-usługowe. Na osiedlu powstanie też strefa do rekreacji, ogródek sąsiedzki, plac zabaw.