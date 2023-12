Rêve we Włochach

– Rozwijamy ofertę w stolicy, budując osiedla nie tylko w dzielnicach, w których jesteśmy już dobrze znani, tak jak na Bemowie, ale też wchodzimy na nowe atrakcyjne tereny blisko węzłów komunikacji miejskiej, z dobrą infrastrukturą, niedaleko terenów zielonych - mówi Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży w Bouygues Immobilier Polska.

Projekt architektoniczny osiedla Rêve opracowała pracownia TZA.

Rêve to druga stołeczna inwestycja dewelopera wprowadzona do sprzedaży w IV kwartale tego roku. W październiku do oferty Bouygues Immobilier Polska wszedł kolejny etap osiedla Lumea na Chrzanowie.