Archicom na zakupach w Łodzi

Sprzedaż 4 tys. mieszkań rocznie to średnioterminowy cel spółki deweloperskiej Archicom. Firma rozbudowuje bank ziemi. Ostatnia transakcja dotyczy terenu w łódzkim Śródmieściu, w sąsiedztwie nowoczesnego dworca Łódź Fabryczna, który jest elementem Nowego Centrum Łodzi. Niedaleko jest także Centrum Nauki i Techniki EC1.

Reklama

Otwarte osiedle

- Nowe Centrum Łodzi to śródmiejski, konsekwentnie rewitalizowany obszar, który ma odmienić oblicze całego miasta. Wierzymy w potencjał tego miejsca, stworzonego na terenie odzyskanym dla mieszkańców całej Łodzi – mówi cytowany w komunikacie Waldemar Olbryk, prezes spółki Archicom. – Nasza firma kupuje tam grunt, dzięki czemu dołożymy swoją cegiełkę do tego projektu. Wybudujemy otwarte osiedle mieszkaniowe z dostępem do miejskich udogodnień. Będzie też łącznikiem między kluczowym hubem komunikacyjnym a infrastrukturą handlową i rekreacyjną – zapowiada.

W sumie w tej części miasta deweloper planuje wybudować ok. 1,3 tys. mieszkań.

Bank ziemi