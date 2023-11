Archicom, od niedawna skupiający całe mieszkaniowe ramię Grupy Echo Investment, pozyskał z emisji obligacji 210 mln zł brutto. Wpływy spółka chce przeznaczyć głównie na zakup gruntów.

- Pozyskanie w ten sposób zewnętrznego finansowania stawia nas w uprzywilejowanej pozycji na rynku i daje gwarancję poszerzenia banku ziemi o kolejne atrakcyjne lokalizacje w polskich aglomeracjach. Ponadto liczba potencjalnych inwestorów potwierdziła, że spółka jest postrzegana przez interesariuszy jako marka stabilna finansowo, której warto powierzyć kapitał – skomentowała Agata Skowrońska-Domańska, wiceprezeska Archicomu ds. finansowych.

Archicom buduje osiedla w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu i Krakowie. W wakacje do działającej dotychczas we Wrocławiu firmy trafił cały biznes mieszkaniowy spółki matki, Echo Investment. Uwzględniając całość biznesu grupy, w ciągu dziewięciu miesięcy br. Archicom sprzedał 1315 lokali, o ponad 9 proc. więcej rok do roku. W samym III kwartale br. znalazł nabywców na 493 lokale, o 182 proc. więcej niż rok wcześniej i o 10 proc. więcej kwartał do kwartału.

We wrześniu Archicom pozyskał z emisji akcji 86 mln zł od zewnętrznych inwestorów oraz 134 mln zł od Echa.