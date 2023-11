Przemyska Vita wyrośnie na gdańskim Ujeścisku

Przemyska Vita to nowa inwestycja spółki Develia. Osiedle powstanie na gdańskim Ujeścisku. Generalnym wykonawcą została firma GPEC Serwis.

W pierwszym etapie osiedla deweloper zaplanował czteropiętrowe budynki wielorodzinne ze 146 mieszaniami – od 32-metrowych kawalerek po ponad 100-metrowe apartamenty z antresolami. Powstanie też siedem willi. W każdej – po cztery lokale o powierzchni ok. 89 mkw.

Tereny zielone zajmą co najmniej 40 proc. osiedla. Przemyska Vita zaoferuje m.in. ogrody deszczowe, zewnętrzną siłownię, polanę do jogi, stolik do szachów, boisko do gry w bule. Będzie też miejsce do grillowania, wybieg dla psów, stacja ładowania samochodów elektrycznych.

Zakończenie budowy pierwszego etapu zaplanowano na trzeci kwartał 2025 roku. Firma ma już także pozwolenie na budowę drugiej części osiedla.