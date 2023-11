GH Development idzie na Włochy. Potem na regiony

Osiedle Orzechowa to kolejna inwestycja w Warszawie belgijskiej spółki GH Development – po Moxo House na Mokotowie i Livin’ Praga na Pradze-Północ.

Reklama

Stołeczna ekspansja

Przy Orzechowej we Włochach deweloper planuje wybudować 114 mieszkań o powierzchni od 25 do 82 mkw. – od kawalerek po lokale z czterema pokojami. Do części mieszkań są przypisane ogródki. W budynku znajdą się także komórki lokatorskie. Na parterze przewidziano lokale handlowo-usługowe.

Deweloper przygotowuje kolejne inwestycje w stolicy. Ma już zgromadzone działki pod osiedla. W siedmiu różnych lokalizacjach Warszawy planuje wybudować ponad 2,1 tys. mieszkań.

Plan na regiony