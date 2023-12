Pod adresem Przewóz 42 w krakowskiej dzielnicy Podgórze powstaje pięciopiętrowy budynek zaprojektowany przez zespół architektów spółki deweloperskiej Atal.

Do kupienia są mieszkania o powierzchni od 27 do 128 mkw. – od kawalerek po lokale z pięcioma pokojami. W podziemnej hali będą miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Ceny mieszkań w standardzie deweloperskim wahają się od 11,8 do 15 tys. zł za metr. Atal oferuje też pakiety wykończeniowe – w zależności do standardu do metra mieszkania trzeba doliczyć minimum 1 tys. zł.

- Na dzisiejszym, mocno wyprzedanym krakowskim rynku, nowa inwestycja z pewnością wzbudzi zainteresowanie klientów – mówi cytowana w komunikacie Angelika Kliś, członkini zarządu spółki Atal. Dodaje, że jej atutem jest dobra lokalizacja i rozwinięta infrastruktura wokół.

- Podgórze to dzielnica, w której rozwój mieszkalnictwa w ostatniej dekadzie bardzo przyspieszył – mówią przedstawiciele dewelopera. – Niedaleko inwestycji Przewóz 42 są liczne punkty handlowo- usługowe, w tym galerie, a także lokale gastronomiczne, miejsca rozrywki, placówki edukacyjne.