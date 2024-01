Na osiedlu Niepołomicka na gdańskich Łostowicach mają powstać dwa budynki (pięć i sześć kondygnacji), w których znajdzie się 117 mieszkań o powierzchni od 35 do 79 mkw. – od dwóch do czterech pokoi. Do lokali na parterze będą przypisane ogrodzone ogródki.

Ponad 40 proc. powierzchni osiedla zajmie zieleń. Zaplanowano także deszczowe ogrody, plac zabaw dla dzieci i plenerową siłownię dla dorosłych.

Niepołomicka Vita powstaje w sąsiedztwie Potoku Maćkowego, łąk i tras spacerowych oraz trzech parków. Niedaleko są sklepy, szkoły, żłobki.

Za projekt architektoniczny osiedla odpowiada pracownia ART Architekci. Ukończenie budowy mieszkań deweloper zapowiada na czwarty kwartał 2025 roku. Ceny lokali zaczynają się od 8,5 tys. zł za metr.