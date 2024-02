Lokum Porto we Wrocławiu buduje Lokum Deweloper. Osiedle na wrocławskim Starym Mieście powiększyło się o 84 mieszkania o powierzchni od 32 do 120 mkw. – od kawalerek po lokale z pięcioma pokojami. Mieszkania znajdą się w kaskadowym budynku, którego ukończenie deweloper zapowiada na czwarty kwartał 2025 r.

Na osiedlu powstanie kilka placów zabaw, oczka wodne i terenowa siłownia.

– Lokum Porto to największa z realizowanych przez nas obecnie inwestycji - mówi Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper. – Na początku roku poszerzyliśmy ofertę osiedla, dodając do niej kolejne mieszkania. Przygotowujemy się też do wprowadzania do sprzedaży kolejnych budynków w tej inwestycji – zapowiada.

Dodaje, że atutem osiedla jest m.in. lokalizacja blisko centrum miasta. W sąsiedztwie są punkty handlowo-usługowe, placówki kultury i oświaty oraz tereny rekreacji.