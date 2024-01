Ekomieszkania na Tarnogaju

Przystanek Tarnogaj to kaskadowy budynek (cztery i pięć pięter) w kształcie litery U, który powstanie przy ul. Międzyleskiej na wrocławskim Tarnogaju. Robyg zaplanował tam 126 mieszkań o powierzchni od 27 do 69 mkw. – od kawalerek po lokale trzypokojowe. W mieszkaniach zostanie zamontowany system inteligentnego domu.

Do lokali na parterze są przypisane ogródki. Największe mają niemal 45 mkw. Cztery lokale na parterze budynku będą przeznaczone na sklepy i usługi.

Robyg zapowiada ekologiczne rozwiązania takie jak panele fotowoltaiczne na dachu, energooszczędne oświetlenie, kostka antysmogowa na chodniku, stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Powstaną też budki dla owadów. Osiedle będzie monitorowane.

Przystanek Tarnogaj to kolejne mieszkania, które Robyg wprowadził do swojego portfolio we Wrocławiu. Firma ma w ofercie takie inwestycje jak Dożynkowa 43 – osiedle domów szeregowych na Klecinie, Osiedle nad Widawą na Psim Polu i Robyg Jagodno – domy szeregowe.

Deweloper zarządza również budową i sprzedażą Portu Popowice, którego nowy etap wszedł do sprzedaży jesienią 2023 roku.