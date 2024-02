Mieszkania z pierwszego etapu osiedla Matemblevo w Gdańsku, które buduje Rutkowski Development, są już gotowe i wyprzedane. Deweloper wprowadził do oferty kolejny etap inwestycji. W drugim apartamentowcu na klientów czekają 23 mieszkania o powierzchni od ok. 47 do 87 mkw.

Budynek będzie gotowy pod koniec maja 2025 roku. Ceny mieszkań zaczynają się od niespełna 12,6 tys. zł za metr.

Deweloper planuje trzeci etap osiedla. – Jesteśmy w trakcie pozyskiwania pozwolenia na budowę – mówią przedstawiciele firmy. W sumie osiedle zaoferuje 63 mieszkania.

Marka deweloperska Rutkowski Development wchodzi w skład grupy kapitałowej Rutkowski Group. Działa od ponad 30 lat. Ma na koncie ponad 3,5 tys. wybudowanych mieszkań.