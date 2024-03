Ogrody Staromiejskie we Wrocławiu na starcie

Apartamenty w centrum Wrocławia to pierwszy z dwóch etapów inwestycji realizowanej przez spółkę Apsys Polska. Pierwsza część to Ogrody Staromiejskie. Na terenach poprzemysłowych między ul. Stawową i Kościuszki deweloper wybuduje dwie miejskie kamienice. Trzecia, stojąca na tej działce kamienica, zostanie zrewitalizowana. Ten etap dostarczy na rynek łącznie 66 apartamentów.

Druga część inwestycji - Nowa Stawowa – obejmie rewitalizację dwóch kolejnych zabytkowych kamienic, w których powstaną lofty.

Na dwóch kondygnacjach

W Ogrodach Staromiejskich zaplanowano budynki od pięciu do siedmiu kondygnacji. Powstanie w nich 66 lokali - od niewielkich 25-metrowych po 120-metrowe dwukondygnacyjne apartamenty. Do części mieszkań są przypisane ogródki, do części - tarasy na dachu. Przedsprzedaż mieszkań już się rozpoczęła.

Projekt opracowała Pracownia Łapacz Winkowski Architekci, odpowiedzialna m.in. za kamienicę pałacową przy ul. Kościuszki czy zabytkowe kamienice przy ul. Przejście Garncarskie.