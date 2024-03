Synergia Park. Nowy pomysł na zagospodarowanie Płaszowa i Rybitw w Krakowie

Tymczasem miasto przystąpiło do planu ogólnego – to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 r. musi zastąpić studium gminne. Instrument wprowadziła nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. – Wnioski do planu można składać do 26 kwietnia – informuje Emilia Król.

- I my w tym trybie złożymy nasz projekt „Synergia Park” – wyjaśnia prezes Tytuła.