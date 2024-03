Portowa Zabłocie. YIT debiutuje w Krakowie

Sikorski o zaproszeniu Ukrainy do NATO: Wątpię, żeby opinia publiczna w Polsce była gotowa

Co nas czeka w NATO? Czy Ukraina zostanie zaproszona do sojuszu na lipcowym szczycie? I czy nowym sekretarzem NATO na pewno zostanie Holender Mark Rutte? O to w obszernym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” mówi szef MSZ Radosław Sikorski.