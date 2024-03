Soho na Kamionku zbliża się do mety

W tej części Soho by Yareal powstaną dwa budynki z mieszkaniami o podwyższonym standardzie, które zamkną linię zabudowy od ul. Żupniczej, oraz kameralny apartamentowiec, którego okna będą wychodziły na park linearny.

Zielona oś

W czwartym etapie inwestycji deweloper zaplanował mieszkania od kameralnych lokali typu studio do ponad 170-metrowych penthouse’ów z widokiem na cztery strony świata i zielonymi tarasami. Jeszcze w tym roku trafi do sprzedaży 17 apartamentów w budynku, który powstanie bezpośrednio przy parku.

Do końca 2025 roku w kompleksie spółki Yareal powstanie niemal 300 mieszkań. Na parterach budynków zaplanowano lokale usługowe. Na generalnego wykonawcę inwestycji została wybrana firma Kalter.

Wielofunkcyjny kompleks Soho by Yareal powstaje wśród pofabrycznych budynków, w których ponad sto lat działały manufaktury i różnego rodzaju zakłady produkcyjne. - Dziś nową i historyczną zabudowę łączy 300-metrowy park linearny, utworzony z kompozycji tysięcy roślin i ponad 100 drzew oraz skwerów, wzniesień, ławek – mówią przedstawiciele spółki Yareal. Park został oddany do użytku pod koniec ubiegłego roku. Stanowi zieloną oś Soho.

Mieszkania, usługi, rekreacja

Soho by Yareal to wielofunkcyjny kompleks z mieszkaniami, usługami, gastronomią i zielonymi terenami rekreacyjnymi. Docelowo w mieszkaniach w tym kompleksie ma zamieszkać ok. 900 rodzin.