Milanówek Zdrój. Zielone osiedle pod Warszawą

Na sprzedaż i na wynajem

Milanówek Zdrój to piąta inwestycja mieszkaniowa Trei w Polsce. Firma ukończyła już osiedla Kraft w Łodzi i Bacciarellego 54 we Wrocławiu. W Poznaniu deweloper buduje 460 mieszkań na wynajem instytucjonalny. W budowie jest też osiedle Blask na łódzkich Bałutach. Spółka planuje kolejne inwestycje deweloperskie, m.in. w Warszawie i we Wrocławiu. W perspektywie najbliższych czterech lat Trei planuje budowę ok. 2,5 tys. mieszkań.