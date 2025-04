- Całkiem sporo lokali trzypokojowych, a w Łodzi i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nawet czteropokojowych, znajdą bezdzietne pary w Poznaniu (572), Trójmieście (488) i Wrocławiu (208). Natomiast w Krakowie i Warszawie za 624,6 tys. zł można było kupić w marcu głównie kawalerki i mieszkania dwupokojowe – wskazuje Wielgo. - Tę grupę potencjalnych nabywców najpewniej ucieszy wiadomość, że w marcu mieli znacznie większy wybór mieszkań niż pod koniec ubiegłego roku. Największy wzrost liczby lokali w ofercie – o ponad 750 – odnotowaliśmy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Łodzi. Pod koniec marca było ich tam ok. 6,1 tys. O ponad 500 mieszkań z ceną poniżej 624,6 tys. zł zwiększyła się oferta firm deweloperskich w Krakowie (do ok. 1,8 tys.), Wrocławiu (do 2,6 tys.) i Poznaniu (do ok. 3,9 tys.), o ponad 360 mieszkań – w Warszawie (do 2,3 tys.) i o niespełna 200 – w Trójmieście (do ponad 2,7 tys. lokali).

Lokal dla rodziny z dzieckiem

- W najlepszej sytuacji są przeciętnie zarabiające rodziny z dzieckiem, bo przy ich zdolności kredytowej w każdej z metropolii mogły przebierać w tysiącach mieszkań. W ciągu ostatnich trzech miesięcy wyraźnie wzrosła ich liczba. Najwięcej mieszkań będących w finansowym zasięgu takich rodzin było w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 7,7 tys.) i Łodzi (7,3 tys.), zaś najmniejszy w Krakowie (3,6 tys. lokali) – wskazuje Marek Wielgo. - Mając do dyspozycji 735,4 tys. zł w niemal we wszystkich metropoliach w zasięgu były nawet mieszkania czteropokojowe i większe. Wyjątkiem był Kraków (zaledwie 20 mieszkań), Warszawa (25) i Wrocław (40). Najwięcej tak dużych metraży było w marcu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (455 lokali z ujawnioną ceną) i Łodzi (298). Wciąż można je było znaleźć w ofercie deweloperów w Poznaniu (79 mieszkania) i Trójmieście (86).

Foto: mat.prasowe

Analityk zwraca uwagę, że w tych rejonach metropolii, gdzie inwestycji deweloperskich jest najwięcej, kupujący mogą liczyć na rabaty. - Ponadto deweloperzy zaczęli wprowadzać na rynek więcej mieszkań w segmencie popularnym, z bardziej przystępnymi cenami – zauważa.