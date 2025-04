Odszedł pan w stan spoczynku, chociaż jeszcze mógł orzekać. Ale wymagana była do tego zgoda Krajowej Rady Sądownictwa.

Tak, osiągnąłem wiek 65 lat i miałem do wyboru albo wystąpić o przedłużenie orzekania do KRS, albo odejść w stan spoczynku. Ponieważ obecna KRS jest dla mnie neo-KRS i często ją krytykowałem publicznie, nie mogłem składać do niej żadnego indywidualnego wniosku o przedłużenie orzekania. Odszedłem więc w stan spoczynku.