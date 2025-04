Sezon na usługi otwarty. Polacy chcą budować, remontować i urządzać ogrody

– To pokazuje, że ożywienie przeżywa nie tylko sektor budowlany, rośnie też zapotrzebowanie na specjalistyczne wsparcie w biznesie i życiu codziennym – zaznacza Marta Kaleta-Domaradzka.

Najpopularniejsze usługi w miastach

Analitycy Oferteo.pl wskazują, że w takich miastach jak Warszawa, Wrocław, Kraków czy Lublin, do czołówki najczęściej wyszukiwanych usług weszła klimatyzacja, ustępując miejsca tylko remontom i malowaniu. - W Białymstoku i Częstochowie najchętniej poszukiwani byli fachowcy budujący domy w technologii murowanej, a np. w Bydgoszczy czy Gdyni – specjaliści zajmujący się remontami wnętrz, w tym łazienek – mówi Marta Kaleta-Domaradzka.

Jak dodaje, to, co szczególnie wyróżnia się na tle innych miast, to rosnące lokalne zainteresowanie konkretnymi usługami – jak np. układanie kostki brukowej na wschodzie Polski.

Nie wszystkie kategorie „rosną”. - Montaż okien PCV, mimo wzrostu kwartał do kwartału, nadal notuje spadek rok do roku. Może to oznaczać przesycenie rynku, większą konkurencję cenową lub przesunięcie zainteresowania na inne elementy termomodernizacji, np. pompy ciepła – ocenia ekspertka portalu.

Prognozy na kolejny kwartał

Eksperci Oferteo.pl przewidują utrzymanie się dużego popytu na usługi remontowe, malowanie, układanie kostki brukowej i instalację klimatyzacji. – Widzimy wyraźne przyspieszenie sezonu i większą gotowość Polaków do inwestowania w komfort życia. Klimatyzacja będzie dalej „rosła” – już teraz jest w TOP3 w połowie dużych miast, a w kolejnym kwartale może zająć podium niemal wszędzie – komentuje Kaleta-Domaradzka.