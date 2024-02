Wzgórze Hoplity wyrośnie w Gdańsku

Na osiedlu Wzgórze Hoplity Euro Styl, spółka z Grupy Dom Development, planuje dwa pięciokondygnacyjne budynki.

Ogródki i artefakty

Deweloper zapowiada także odrestaurowanie stojącego na działce historycznego obiektu. W jego wnętrzu znajdą się artefakty pochodzące z tego miejsca — to odrestaurowany stół i fragment schodów. W budynku powstanie m.in. rowerownia i osiedlowy warsztat do majsterkowania.

Do oferty trafiły już pierwsze mieszkania. W pierwszym etapie powstanie 58 lokali o powierzchni od niespełna 27 do niemal 58 mkw. – od kawalerek po mieszkania z trzema pokojami. Do lokali na parterze będą przypisane ogródki. Termin odbioru kluczy to pierwszy kwartał 2025 roku.

