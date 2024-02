Flow w Nowym Centrum Łodzi. Powstanie kwadransowe miasto

Jak powiedział Michał Lah z Pracowni PIG Architekci, Flow stanie się zielonym kwartałem tej części miasta. - Zachęci do zatrzymania się i chwili odpoczynku. Chcemy, by zieleń służyła mieszkańcom, podróżnym czekającym na pociąg, pracownikom okolicznych biur i wszystkim łodzianom — stąd układ roślin na terenie Flow został zaplanowany jako nieregularny i organiczny, a dobrane gatunki będą na tyle zróżnicowane, by osiągnąć ciekawą i przyjemną w odbiorze przestrzeń – mówi Michał Lah.

Flow będzie realizować koncepcję 15-minutowego miasta Mat.prasowe