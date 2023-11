Rośnie pierwszy budynek przy Towarowej 22. Office House zaoferuje 31 tys. metrów

Towarowa 22 w Warszawie to wielofunkcyjna inwestycja firm z Grupy Echo Investment i AFI Europe. Kompleks powstaje na 6,5-hektarowej działce pomiędzy ulicami Towarową, Pańską i Miedzianą, blisko stacji Rondo Daszyńskiego w Warszawie. Wyrosną tam mieszkania - i na wynajem długoterminowy, i na sprzedaż, biura, lokale handlowo-usługowe, a także ogromne tereny zieleni. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wyniesie ok. 200 tys. mkw. Realizacja całej inwestycji potrwa do 2028 roku.

Praca i relaks

Inwestorzy ogłaszają zakończenie budowy podziemnej części pierwszego budynku kompleksu. Office House zaoferuje ok. 31 tys. mkw. powierzchni biurowej i handlowo-usługowej do wynajęcia. - Po osiągnięciu poziomu zero w listopadzie tego roku, budynek będzie rósł w tempie jednej kondygnacji nadziemnej co ok. 10 dni roboczych – zapowiadają inwestorzy. Budowa ma się zakończyć w drugim kwartale 2025 roku.

Parter budynku Office House jest przeznaczony na handel, usługi i gastronomię. Będzie też oranżeria z elementami małej architektury i miejscami do odpoczynku. Na pozostałych kondygnacjach powstaną elastyczne w aranżacji przestrzenie do pracy z zielonymi loggiami. - Oryginalny charakter budynku podkreśli połączony z nim pawilon o ażurowej konstrukcji, z wewnętrzną antresolą – opisują inwestorzy.