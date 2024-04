Osiedle Lumea coraz większe

Francuski deweloper, Bouygues Immobilier, wprowadza do sprzedaży dwa kolejne budynki na bemowskim osiedlu powstającym w rejonie ulicy Szeligowskiej.

Smart home

W budynkach z kolejnych etapów osiedla znajdzie się 114 mieszkań i trzy lokale usługowe. Na klientów czekają mieszkania o powierzchni od 27 do 111 mkw. – od kawalerek po lokale z pięcioma pokojami.

Na dachach zaplanowano tarasy, a do części mieszkań będą przynależeć ogródki o powierzchni do 225 mkw.

W każdym mieszkaniu będzie system smart home. To automatyka mieszkaniowa, która pozwala sterować temperaturą i oświetleniem, ale też wyłączać dopływ wody i prądu do gniazdek, gdy jest to konieczne. - System jest obsługiwany za pomocą panelu sterującego lub aplikacji na smartfonie – mówią przedstawiciele dewelopera.

Ekologiczne rozwiązania

W każdym budynku znajdą się także stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Będzie też system retencji wody opadowej oraz budki lęgowe, karmniki dla ptaków i domki dla owadów pożytecznych. Na jednym z budynków zaplanowano instalację fotowoltaiczną.