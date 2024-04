Hi Mokotów. Cordia po raz czwarty w Warszawie

W trzech ośmiokondygnacyjnych budynkach deweloper, spółka Cordia, zaplanował 224 mieszkania. Na elewacji jednego z budynków powstanie artystyczny mural. Za projekt osiedla odpowiada pracownia CK Architekci. Generalnym wykonawcą Hi Mokotów jest firma Kalter. Budowa będzie współfinansowana przez Bank PKO BP.

Czujniki ruchu i panele fotowoltaiczne

Najwięcej mieszkań w Hi Mokotów to lokale dwupokojowe o powierzchni 37 i 42 mkw. Na osiedlu powstanie m.in. strefa relaksu i plac zabaw. Mieszkańcy będą mogli korzystać także z plenerowej siłowni.

Deweloper zapowiada ekologiczne rozwiązania – m.in. energooszczędne oświetlenie z czujnikami ruchu i panele fotowoltaiczne. – Pokryją one 20 proc. energii potrzebnej do utrzymania części wspólnych budynków – wskazują przedstawiciele firmy. Będzie też zbiornik retencyjny na wodę opadową do podlewania roślinności.

Firma posadzi na osiedlu sto drzew, przygotuje także kilkadziesiąt miejsc do parkowania rowerów. Właściciele samochodów elektrycznych będą mieli możliwość zakupu miejsc postojowych przystosowanych do montażu stacji ładowania. Takie ogólnodostępne stacje znajdą się także na terenie osiedla.

Pierwsze po Fantazji

– To nasza pierwsza warszawska inwestycja od czasów Fantazji na Bemowie, czyli od października 2020 roku – mówi cytowany w komunikacie Tomasz Łapiński, dyrektor zarządzający inwestycjami mieszkaniowymi w spółce Cordia Polska. - Prace nad projektem toczyły się wiele lat.