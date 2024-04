Budynek Craft Zabłocie powstaje przy ulicy Zabłocie, w sąsiedztwie Akademii Krakowskiej i kompleksu Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych, kilka minut spacerem od brzegów Wisły.

Craft Zabłocie blisko uczelni, ośrodków kultury i restauracji

Na sześciu kondygnacjach budynku deweloper, spółka Cordia Polska, zaplanował 94 mieszkania. Aż 80 proc. oferty to lokale o powierzchni do 46 mkw. Do części mieszkań przynależą przydomowe ogródki. Za projekt budynku odpowiada pracownia ION Architekci. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma TK NOVA. W podziemnym parkingu znajdzie się także stanowisko do ładowania samochodów elektrycznych.

– Bliskość licznych uczelni, ośrodków kulturalnych i modnych restauracji przyciąga na Zabłocie coraz więcej młodych ludzi. Chętnie zatrzymują się tu także cudzoziemcy przybywający do Krakowa w celach biznesowych – mówi cytowany w komunikacie Tomasz Łapiński, dyrektor zarządzający inwestycjami mieszkaniowymi w spółce Cordia Polska. - W dzielnicy stale powstają nowe centra biurowe, a budynki dawnych fabryk, poddane rewitalizacji, zyskują nowe funkcje – zwraca uwagę.

Cordia Polska w Krakowie od ponad dziesięciu lat

Cordia Polska inwestuje w Krakowie od ponad dziesięciu lat. Lotniczówka w dzielnicy Czyżyny, osiedle Jerozolimska na Podgórzu, Safrano w dzielnicy Łagiewniki-Borek Fałęcki to niektóre zakończone już inwestycje.