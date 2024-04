W drugim etapie inwestycji Przemyska Vita w gdańskiej dzielnicy Ujeścisko-Łostowice deweloper , spółka Develia, zaplanował cztery budynki wielorodzinne i pięć dwupoziomowych willi miejskich.

Ogrody deszczowe, wybieg dla psów, grill

Powstanie 256 mieszkań o powierzchni od 29 do niemal 120 mkw. Ok. 40 proc. terenu osiedla to tereny zielone. Pojawią się takie atrakcje jak siłownia zewnętrzna, zjeżdżalnia na skarpie, boisko do gry w bule. Deweloper planuje też ogrody deszczowe, będzie także grill z paleniskiem i wybieg dla psów.

Mieszkania mają być gotowe w czwartym kwartale 2025 roku. Generalnym wykonawcą drugiego etapu osiedla Przemyska Vita jest Strabag.

W tej samej dzielnicy Develia buduje osiedle Niepołomicka Vita. W dwóch budynkach znajdzie się 117 mieszkań od 35 do 79 mkw. Podobnie jak w Przemyskiej Vita ponad 40 proc. powierzchni osiedla zajmie zieleń. Zbiorniki i ogrody deszczowe zapewnią stałą retencję wody. Ukończenie budowy deweloper zapowiada na czwarty kwartał 2025 roku. Rolę generalnego wykonawcy osiedla powierzono firmie Mota Engil.

Kawalerki i wielopokojowe mieszkania

W Oruni Górnej rozpoczęła się budowa drugiego etapu osiedla Szmaragdowy Park. W kameralnym trzypiętrowym budynku powstanie 41 mieszkań o metrażach od 35 do 92 mkw. Planowany termin ukończenia inwestycji to czwarty kwartał 2025 roku. Za realizację projektu odpowiada także Mota Engil.