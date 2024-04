Port Popowice. 2,5 tys. mieszkań na 14 hektarach

Robyg rozbudowuje osiedle we Wrocławiu. Do oferty trafiło ponad 200 mieszkań. Cała inwestycja to 2,5 tys. lokali na 14-hektarowym terenie u zbiegu ul. Wejherowskiej i Białowieskiej.