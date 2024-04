Barometr: Większa oferta mieszkań, ceny rosną wolniej

Problem z gruntami

W pierwszym kwartale 2024 roku działający na siedmiu głównych rynkach deweloperzy sprzedali niespełna 12,4 tys. mieszkań – wynika z danych monitoringu rynku prowadzonego przez Otodom Analytics. - Oznacza to 7 –proc. spadek kwartał do kwartału, ale to jednocześnie 14 proc. więcej niż rok temu – zwraca uwagę Marcin Krasoń. - Wzrost liczby mieszkań w ofercie pozwolił uspokoić się cenom, co oznacza rosnącą powoli dostępność dla kupujących. Na znaczące obniżki raczej nie ma jednak co liczyć – ocenia.

Ekspert tłumaczy, że nie znikają problemy z dostępem do gruntów, a czasowa przewaga podaży nad popytem jest zbyt skromna, by deweloperzy nagminnie zaczęli obniżać stawki. – Zdarzają się przypadki weryfikacji cenników, ale nie jest to zjawisko powszechne – mówi Marcin Krasoń. - Niewiele wskazuje na to, by wyglądający spadków cen mieszkań mogli się ich doczekać w szerszej skali. Wejście w życie noweli warunków technicznych, która zmieni zasady budowania osiedli mieszkaniowych, zostało wprawdzie przesunięte (z 1 kwietnia do 1 sierpnia - red.), ale i tak jest nieuniknione. A nikt nie ma wątpliwości, że zmiany te (zakładają one m.in. rozrzedzenie zabudowy osiedli) będą czynnikiem stymulującym podwyżki cen – dodaje.

Aktywni inwestorzy

Marcin Krasoń zauważa, że spadek akcji kredytowej bilansują nadal aktywni inwestorzy, których nie brakuje nie tylko w największych miastach. - Warto na bieżąco śledzić, co się dzieje na rynku, bo choć ogólnopolski trend wzrostu cen nadal jest widoczny, to w poszczególnych segmentach rynku może dochodzić do niewielkich korekt – mówi ekspert rynku mieszkaniowego Otodom Analytics.