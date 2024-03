Patodeweloperka. Państwo podaruje inwestorom kilka dodatkowych miesięcy

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu Krzysztof Kukucki, wiceminister rozwoju i technologii ogłosił, że resort przychylił się do postulatów. Nowe warunki techniczne nie wejdą w życie 1 kwietnia.

Prawo, które napisało życie

Kukucki podkreślał jednak, że mówimy o prawie, które napisało życie. Wspominał doniesienia medialne „o patodeweloperce”. – To oczywiście wycinek, a nie cały rynek – mówił w Sejmie wiceminister Kukucki. – Deweloperzy proponowali tym, którzy kupowali mieszkanie za ciężkie pieniądze, plac zabaw w postaci jednej ławeczki i jednego bujaka. Albo robili cały rząd miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, mimo że te miejsca nie były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, ale można było je usytuować blisko budynku i więcej wycisnąć z działki – wiceminister podawał przykłady patologii na rynku.

Kukucki podkreślał, że przepisy noweli są znane od roku, pierwsze rozporządzenie pojawiło się w kwietniu 2023 r. – Ich celem nie jest zatrzymanie budów. Ich celem jest, by Polki i Polacy żyli w komfortowych warunkach, by standard zabudowy był jak najwyższy – podkreślał w dzisiejszym przemówieniu.

– Ale różnego rodzaju organizacje zwracają uwagę, że ten przepis nie powinien wejść 1 kwietnia, choć niektórzy inwestorzy, np. TBS w jednym z miast, już go stosują. Minister technologii Krzysztof Hetman przychylił się jednak, do apeli. Rozporządzenie nie wejdzie 1 kwietnia. Resort analizuje teraz, jaki będzie optymalny termin, żeby wdrożyć te dobre dla Polek i Polaków przepisy, tak, żeby środowisko samorządowe było przekonane, ze to optymalny moment. To kwestia nie więcej niż kilku miesięcy – zastrzegł.