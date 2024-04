Nadchodzi zmierzch mikrokawalerek. Rząd walczy z patodeweloperką

Jak podkreśla Maciej Górski, trzeba się jednoznacznie opowiedzieć za wykładnią, że przepis ustanawiający minimalną powierzchnię lokali użytkowych nie ma zastosowania do budynków zamieszkania zbiorowego. – Taką interpretację potwierdza także uzasadnienie rozporządzenia nowelizującego – zaznacza.

Resort rozwoju potwierdza: wymaganie nie dotyczy lokali w budynkach zamieszkania zbiorowego (to m.in. hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, studenckie, zakonne, domy dziecka, budynki koszarowe), nie dotyczy też budynków jednorodzinnych, w których wydzielono lokal użytkowy.

Platanowa Park z mikrolokalami inwestycyjnymi o powierzchni 17,7 mkw. to inwestycja spółki Magmillon w podwarszawskich Regułach. – Mamy prawomocne pozwolenie na budowę sześciu budynków. Pierwszy już powstaje – mówi Kuba Karliński, założyciel i członek zarządu firmy. – Zainteresowanie tą formą lokowania kapitału jest duże – zaznacza. Ceny mikrolokali to 224 tys. netto zł plus VAT (wykończenie: 45 tys. zł netto). Dla porównania średnia cena nowych kawalerek w Warszawie to 772,7 tys. – podaje portal RynekPierwotny.pl.

Karliński szacuje, że typowo mikrolokalowych inwestycji w Warszawie jest pewnie cztery–pięć. – W innych miastach może być jedna–dwie. W sumie w Polsce będzie to pewnie 20–30 inwestycji, nie licząc condohoteli – mówi założyciel Magmillona. Zdaniem Kuby Karlińskiego najwięcej na zmianach stracą klienci i indywidualni inwestorzy z mniejszym lub średnim portfelem, którzy dysponują kwotą kilkuset tysięcy złotych (mniej niż 1 mln zł). – Takich klientów jest najwięcej, bardzo chętnie inwestują w nieruchomości. Ze względu na coraz wyższe ceny będą mieć bardziej ograniczony wybór, a nawet będą wypychani z rynku nieruchomości – mówi.

Zaporowe ceny

Także Maciej Górski nie uważa, że odgórne zwiększanie powierzchni lokali jest dobrym rozwiązaniem. – To trochę jak walczyć z niekontrolowaną suburbanizacją przez ustanowienie generalnego zakazu zabudowy – ocenia. – Było to typowe działanie poprzedniego rządu. Narzędzia zwykle były źle dobrane do celu, który zamierzano osiągnąć.