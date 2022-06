Do Muzeum Narodowego w Warszawie została przekazana XV-wieczna drewniana rzeźba przedstawiająca Marię jako służebnicę w świątyni. – To wyjątkowy przykład prywatnego mecenatu sztuki i filantropii – figura jest darem, przekazanym przez badacza i kolekcjonera Erika Bijzeta – podkreślają przedstawiciele muzeum. Zwiedzający mogą ją obejrzeć w Galerii Sztuki Średniowiecznej.

Z kolei do Muzeum Historii Polski przekazany został mundur oraz wojskowy beret generała Stanisława Maczka. Oddali go do kolekcji muzealnej bliscy generała.

Muzeum wiśnickiego zamku wzbogaciło się o ekspozycję „Gabinet kolekcjonera”, która powstała dzięki darowiźnie przekazanej przez Anitę Barycz-Rudner, córkę prof. Henryka Barycza, krakowskiego historyka. Kolekcja ta gromadzona od lat 60. obejmuje porcelanę miśnieńską oraz wytwory innych znanych manufaktur, jak Rosentahl, Kopenhaga czy Berlin.

W Muzeum w Nieborowie i Arkadii można natomiast oglądać wystawę „W Radziwiłłowskim stały domu...", która powstała dzięki eksponatom znajdującym się w prywatnych kolekcjach. Ekspozycja mieści się na drugim piętrze pałacu Radziwiłłów. Miejsce to dotychczas nie było udostępniane zwiedzającym. – Wśród różnych eksponatów znajduje się tam blisko 300 przedmiotów z mojej kolekcji oraz ze zbiorów Fundacji Trzy Trąby – mówi Maciej Radziwiłł.

Na wystawie pokazane są przedmioty pochodzące z dawnych siedzib radziwiłłowskich, położonych na terenach dzisiejszej Białorusi, Litwy, Ukrainy, Polski i Niemiec. Po raz pierwszy szerszej publiczności zaprezentowany został zbiór porcelany z Korca i Baranówki, pochodzący z kolekcji książąt Radziwiłłów z Balic oraz XVI-wieczna zbroja i naczółek konia, pochodzące z zamku nieświeskiego.

Do najciekawszych należy też portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju Henryka IV namalowany przez Élisabeth Vigée-Lebrun w czasie pobytu w Petersburgu. Dzieło powstało w 1797 r. na zamówienie bratanicy Stanisława Augusta Urszuli z Zamoyskich Mniszchowej. W 1805 r. obraz został podarowany liceum krzemienieckiemu, a obecnie znajduje się w Muzeum Sztuki w Kijowie. Prezentowany w Nieborowie to tzw. replika autorska, która prawdopodobnie powstała jako próbna wersja dzieła (potwierdziły to badania). Portret pochodzi od rodziny drugiego męża Elżbiety z Radziwiłłów – Jana D’Ornellas Tomaszewskiego herbu Bończa. Jego dziad był lekarzem petersburskim. – Jego córka na początku XX wieku przeprowadziła się na Maderę do Portugalii, zabierając ze sobą część zbiorów – w tym ten obraz. Do 2019 r. obraz znajdował się w rodzinnym majątku Tomaszewskich w Portugalii, skąd został pozyskany do kolekcji Fundacji Trzy Trąby – mówi Maciej Radziwiłł.

Nie mniej ciekawy jest odnaleziony w Szkocji portret znanego z sienkiewiczowskiego „Potopu” Bogusława Radziwiłła. Został on namalowany przez Willema van Honthorsta (1594–1666?). Bogusław Radziwiłł był synem Janusza, postacią kontrowersyjną. Uchodził za jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych w XVII wieku przedstawicieli kalwińskiej linii Radziwiłłów na Birżach i Dubinkach. Z jednej strony uważany był za zdrajcę za współpracę ze Szwedami, z drugiej za patriotę chcącego ocalić Wielkie Księstwo Litewskie przed władzą carów Rosji.

– Większość pokazywanych w Nieborowie rzeczy nie była eksponowana w Polsce, sporo przedmiotów sprowadzonych zostało przeze mnie z zagranicy w ostatnich latach. Ekspozycja ma charakter stały, chociaż poszczególne przedmioty mogą być wymieniane na inne – dodaje Maciej Radziwiłł.