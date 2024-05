Na paradzie 9 maja 2022 roku, a więc w pierwszym roku wojny, nie było żadnych przywódców zagranicznych. Rok później pojawiło się siedmiu, ale byli to liderzy państw z obszaru postsowieckiego: Azji Środkowej, premier Armenii Nikol Paszynian oraz wierny Aleksander Łukaszenko. Amerykański Institute for the Study of War oceniał, że w czasach porażek w Ukrainie Putin chciał publicznie pokazać, jak bardzo podległy mu jest region środkowoazjatycki. Ormianin zaś nie odrzucił zaproszenia, mając jeszcze wtedy nadzieję na rosyjską pomoc w konflikcie z Azerbejdżanem.

Jednak część obserwatorów wskazywała, że w 2023 roku tylko przywódca Kirgizji zawczasu ogłosił swój przyjazd do Moskwy. Pozostali nagle podjęli decyzję o wizycie w przeddzień parady. Ukraińscy eksperci wojskowi sądzili, że rosyjski przywódca, otaczając się na trybunie zagranicznymi gośćmi, chciał zapewnić sobie osobiste bezpieczeństwo.

Niecały tydzień przed paradą prawdopodobnie ukraiński dron trafił w kopułę Kremla. Nikt nie był pewien, czy kolejna maszyna nie runie na oglądających przemarsz wojsk. Obecność innych prezydentów na trybunie miała gwarantować Putinowi, że przeżyje paradę. „Kiedyś nad twoją głową latały samoloty na paradzie i byłeś z tego dumny. A teraz podskakujesz, bo może to wrogi dron” – tak jeden z rosyjskich polityków opisywał zeszłoroczną atmosferę na trybunach na placu Czerwonym.

Jednak w ostatnich dwóch latach samoloty nie brały udziału w paradzie, a w 2023 roku była ona najmniejsza od 15 lat. Wszyscy obserwatorzy sądzili, że to z powodu strat na wojnie. W tym roku będzie trochę większa i weźmie w niej udział sześć samolotów.

„Biessmiertnyj połk” maszerować nie będzie. Manifestacje odwołane w całej Rosji

Rosyjska armia musi być pewna swej obrony przeciwlotniczej, mimo że Ukraińcy zadają coraz dotkliwsze ciosy coraz dalej od swej granicy. Mimo to parady odbędą się w większości dużych ośrodków (rok temu odwołano je w co najmniej 21 miastach). Przemarszów nie będzie jedynie w rejonach w pobliżu linii frontu (m.in. Sewastopolu czy Biełgorodzie). Ale na przykład w syberyjskim Jekaterynburgu trybunę ustawiono przed siedzibą lokalnej administracji, a na dachu budynku rozmieszczono posterunek obserwacyjny obrony przeciwlotniczej. Ukraińskie drony dolatywały już do Mordowii czy Saratowa nad Wołgą.