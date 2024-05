Ceny kawy i kakao biją rekordy. Żywność na świecie znowu drożeje

Zmiany cen widać także w kawiarniach, ale klientów to nie zniechęca. – W ostatnich dwóch latach musieliśmy podnieść ceny o ok. 20 proc., w efekcie wzrostu wynagrodzeń, ale też kosztów surowca. W tym roku widać kolejne podwyżki cen kawy, pensja minimalna wzrośnie, ale na razie nie myślimy o podnoszeniu cen – mówi Sławomir Saran, współwłaściciel kawiarni Forum i Mistrz Polski Baristów 2008 r. – Klienci nie narzekają, podobnie jak na opłaty za kubek na wynos. Uznano to za coś naturalnego – dodaje.

Gorąco jest też na rynku kakao, choć jego cena to tylko ok. 10 proc. kosztu tabliczki w sklepie, to zmiany już widać. – Cena tony kakao była względnie stabilna do końca stycznia 2024 r. Potem zaczęła gwałtownie rosnąć. Z ponad 2 tys. funtów w marcu poszybowała do rekordowych ponad 8 tys. – mówi dr Agnieszka Gawlik z Uniwersytetu WSB Merito.

Przyczyną są obawy o produkcję w krajach Afryki Zachodniej. Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana, kluczowi dostawcy kakao, walczą ze skutkami suszy, która nawiedzała je w ostatnich latach. Po suszy przyszły ulewne deszcze, które również wpłynęły negatywnie na plony. – Uprawa kakao stała się w wielu miejscach nierentowna, a rolnicy przerzucili się na inne uprawy. I choć kakao wciąż jest dostępne na rynku, to panika wśród odbiorców przyczyniła się do gwałtownego wzrostu cen – tłumaczy ekspertka.

Cenniejsze mięso i zboża

Tymczasem organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), która wyznacza indeks światowych cen żywności w oparciu o pięć kategorii produktów, podała, że w kwietniu sięgnął on 119,1 pkt, co oznacza wzrost o 0,3 pkt (0,3 proc.) w stosunku do poziomu z marca. Wzrost jest niewielki, ale to drugi z rzędu miesiąc zwyżki indeksu, który spadał niemal nieprzerwanie od momentu, gdy szok na rynkach żywności wywołany napaścią Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. wypchnął go na historyczne niemal 160 pkt. Pomimo tych wzrostów indeks światowych cen żywności był w kwietniu o 9,6 pkt (7,4 proc.) poniżej wartości sprzed roku.

W minionym miesiącu na rynkach światowych drożało mięso. Wyznaczany przez FAO subindeks jego cen wzrósł w porównaniu z marcem o 1,9 pkt (1,6 proc.) do 116,3 pkt. Był to trzeci z rzędu miesięczny wzrost. Rosły ceny mięsa drobiowego, czemu sprzyjał wysoki popyt z krajów Bliskiego Wschodu i ptasia grypa. Wysoki popyt doprowadził też do zwyżki cen mięsa wołowego. Z kolei za sprawą słabego popytu z Europy Zachodniej i Chin taniała wieprzowina.