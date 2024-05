„Ruski Tajwan” mógłby pomóc wygrać Ukrainie, uderzając pośrednio w Rosję

Tymczasem właśnie „ruski Tajwan” mógłby stać się ważną częścią koalicji. Piszemy, że putinowski reżim nauczył się omijać sankcje za pomocą podstawionych firm i trzecich krajów, które mają z tego zyski. W wolnym świecie, gdzie nie ma handlowych ograniczeń (wojny przecież formalnie nie ma!), trudno powstrzymać ten proces, jednakże można narobić szkód putinowskiej wojennej machinie, wyciągając z niej jedyny komponent niedający się zamienić – mózgi! Liczba specjalistów w Rosji, zdolnych efektywnie pracować dla wojny, prowadzić konieczną działalność naukowo-badawczą i konstruktorską, kreślić rysunki techniczne albo robić rakiety czy drony, jest niezwykle ograniczona. W żadnym wypadku nie usprawiedliwiając tych „speców”, uważam, że należy dać im szansę przejścia na stronę wolnego świata.

Dołączywszy do „ruskiego Tajwanu”, wielu z nich znalazłoby stosowną pracę w swej specjalności i robiłoby swoje rysunki techniczne już nie po to, by zabijać Ukraińców, ale by bronić ich i cały wolny świat od putinowskiej agresji. Realizacja tego projektu spowodowałaby ogromne szkody w putinowskiej machinie wojennej! Tak przy okazji stanowi to odpowiedź dla tych zajadłych krytyków idei „dobrych Ruskich”, którzy twierdzą, że: „Tylko w ukraińskich batalionach Ruscy mogą odkupić swoją winę”. Mało kto może zgłosić się na ochotnika do tych batalionów, ale wielu może wnieść swój cenny wkład w zwycięstwo. Wojna, tym bardziej współczesna, wygrywana jest nie tylko na polu bitwy. Konieczne jest wsparcie finansowe, gospodarcze, techniczne, komputerowe.

Widzimy ogrom różnych funkcji, w których putinowski reżim jest dość nieodporny. Poza uczonymi, inżynierami i pracownikami branży IT są jeszcze ruscy finansiści, którzy teraz ze względu na obowiązki zawodowe z powodzeniem znajdują sposoby omijania sankcji, a w wolnym czasie marzą, by przedostać się do wolnego świata i pracować, nie bojąc się, że poczują na plecach oddech czekisty.

Wydaje mi się, że stworzenie zagranicznej wolnej Rosji pozwoli nam uspokoić zachodnich geopolityków od siedmiu boleści, bojących się rozpadu Rosji w razie ukraińskiego zwycięstwa i krachu putinowskiego reżimu. Jak wiadomo, załamanie się każdej dyktatury prowadzi do konieczności wymiany biurokracji oraz aparatu zarządzającego. A właśnie tutaj, na Zachodzie, można sformować tę kadrową rezerwę, która zminimalizowałaby negatywne skutki rozpadu poprzedniej władzy.