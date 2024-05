Indie chcą wyprzedzić Niemcy i Japonię. Mocarstwo niepewnych statystyk

Niewątpliwie jednak ulubiony wskaźnik Modiego – dochodu per capita – zaczął wyraźnie rosnąć za czasu jego rządów. W 2014 r., gdy wygrywał on wybory po raz pierwszy, wynosił 5130 dol. Do końca pierwszej kadencji urósł do 6830 dol., z czego największy skok odnotowano w 2018 r. Wzrost załamał się w pandemicznym 2020 r. (6430 dol.), ale już rok później spadek odrobiono z nawiązką (7220 dol.). W 2022 r. było to już o tysiąc dolarów „na głowę” więcej (8230 dol.). W prognozach na 2023 rok mowa była już o przebiciu progu 10 tys. dolarów.

Meandry statystyk

Tyle że indyjskim statystykom coraz trudniej wierzyć. „Wkrótce po uzyskaniu niepodległości, rząd Indii postanowił rozwijać się na bazie kolejnych planów pięcioletnich” – wspominał dwa lata temu szacowny „The Economist”. „Strategia, choć nikomu nie doradzamy, wymagała jednak stworzenia skrupulatnego aparatu zbierania danych. W 1950 r. PC Mahalanobis, latarnik indyjskiej sztuki statystyki, opracował badanie National Sample Survey, które rozesłano do najdalszych zakątków kraju, by zebrać dane nawet od niepiśmiennych mieszkańców. Złożoność i skala badania przekraczały granice niemożliwego, jak podsumował jeden z amerykańskich badaczy” – wspomina brytyjski magazyn. I tak miało być przez kilka kolejnych dekad.

Najwyraźniej władza to przede wszystkim kontrola statystyk. Co jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy z ust rządzących padają obietnice takie jak ta, że do 2024 r. każde gospodarstwo w Indiach będzie miało dostęp do ujęcia czystej, bieżącej wody. Albo że każdy Indus będzie miał – dzięki technologiom cyfrowym – konto bankowe. Digitalizacja płatności zresztą rzeczywiście dokonała się na olbrzymią skalę, a im młodszy użytkownik aplikacji finansowych, tym rzadziej używa gotówki – co zresztą przekłada się na zmniejszanie skali zjawiska korupcji oraz pewne oszczędności administracyjne. Paradoksalnie, spora grupa młodych wyborców jednocześnie zdaje sobie sprawę, że rząd wyolbrzymia swoje osiągnięcia – ale i tak z badań prowadzonych kilka miesięcy temu wynika, że młodzi raczej zagłosują na Modiego. Success story modinomiki jest dla nich bardziej przekonujące niż pomstowania opozycji na łamanie praw człowieka, naruszanie demokratycznych schematów czy antagonizowanie licznych niehinduskich społeczności subkontynentu.

Statystyki doskonale pasują do wieców. – 600 mln ludzi dostaje 5 kilo darmowego ziarna od rządu Modiego, 130 mln podłączono do kanalizacji, 120 mln może korzystać z LPG, 30 mln ma gdzie mieszkać, a 600 mln otrzymało dostęp do służby zdrowia – wyliczał wspomniany wyżej minister Shah. Przy czym za sukcesy walczącego o reelekcję gabinetu szef indyjskiego MSW uznał też wprowadzenie schematu emerytalnego dla służb mundurowych, przywrócenie bezpieczeństwa (od dłuższego czasu na subkontynencie nie doszło do spektakularnych zamachów terrorystycznych, choć środki bezpieczeństwa – od rozstawionych w Delhi barier po bramki wykrywające metal w sklepach spożywczych – wydają się wszechobecne) czy zniesienie autonomii regionu Dżammu i Kaszmir.

Indie idą chińską ścieżką

Drugim dnem success story są dziś np. drobni przedsiębiorcy – niegdyś fundament gospodarki. Te wszystkie małe warsztaty i sklepiki, które z niejakim trudem próbują przestawić się na cyfrowy pieniądz, muszą szukać alternatyw dla niegdysiejszych sposobów sprzedawania na, powiedzielibyśmy, zeszyt – albo barterowych wymian towaru czy usług. Choć budowlana gorączka nieco ułatwiła życie robotnikom, to odsetek bezrobotnej młodzieży z wykształceniem średnim i wyższym urósł z 54,2 proc. w 2000 r. do 65,7 proc. w 2022 r. Realne płace – pomimo statystycznego wzrostu dochodów – niewiele się w ciągu dekady zmieniły. Poziom wzrostu prywatnej konsumpcji jest dziś najniższy od 20 lat.