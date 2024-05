Kiedy rząd przedstawi strategię wobec AI i metawersum? Rosną naciski firm

Sztuczna inteligencja i metawersum rządzą

Generatywna sztuczna inteligencja oraz tzw. metaverse przemysłowy to – wedle analiz Deloitte – najważniejsze tegoroczne trendy technologiczne. Ścibor Łąpieś, partner Deloitte, zauważa, że rozszerzona rzeczywistość już dziś przyczynia się do wzrostu przychodów firm. – Np. zastosowanie przez producentów odzieży technologii AR w swoich aplikacjach i punktach sprzedaży umożliwia im jeszcze większe różnicowanie oferty i dotarcie do klienta. Podobnie dzieje się w innych dziedzinach handlu i usług. Przewidujemy, że dzięki generatywnej AI wkrótce będziemy wykorzystywać rozszerzoną rzeczywistość do tworzenia modeli 3D z obrazów 2D, co ułatwi sposób obsługi klienta i prezentacji towarów oraz głębiej zaangażuje klientów w procesie sprzedaży – argumentuje Łąpieś.

Michał Kanownik, prezes ZCP, podkreśla, że obecnie metawersum wykorzystuje się m.in. do wdrażania nowych pracowników, a szkolenia specjalistyczne tworzone z pomocą tej technologii dotyczą np. obsługi wózka widłowego czy urządzeń na linii produkcyjnej. – W metawersum mogą też szkolić się pracownicy służby zdrowia, którzy, bez potrzeby narażania pacjentów na stres, są w stanie przećwiczyć wiele skomplikowanych sytuacji – wylicza. I zaznacza, że aby w pełni skorzystać z szans, jakie daje nam technologia – musimy stawiać na odpowiednie regulacje i na edukację.

– Niezbędne jest zapewnienie możliwości korzystania z technologii immersyjnych przedsiębiorcom, pracownikom, nauczycielom i uczniom – tłumaczy Kanownik.

Wykorzystanie technologii immersyjnych w edukacji popiera m.in. Edyta Mruk, nauczycielka informatyki i socjoterapeutka w jednej ze szkół podstawowych w Warszawie. Jej zdaniem możliwość tworzenia w świecie VR wzmacnia kreatywność uczniów i umożliwia odczuwanie radości z tworzenia. – Prowadzenie lekcji przy użyciu gogli VR wyzwala u nastolatków pozytywne emocje, które są podstawą procesu nauczania – zauważa.

Strategia rządu wobec AI i technologii VR/AR

Ministerstwo Cyfryzacji zapewniło nas, że jest świadome znaczenia metawersum i analizuje ten obszar pod kątem uwzględnienia w powstającej strategii cyfryzacji. Tomasz Snażyk, prezes zarządu AI Chamber, zauważa przy tym, że zaangażowanie całego aparatu administracji w rozwój innowacyjności nie będzie możliwy właśnie bez opracowania narodowej strategii dla metawersum.