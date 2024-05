List do KGB wysłał też mężczyzna z Soligorska, właściciel firmy produkującej metalowe elementy budowlane. Twierdzi, że znajoma zamówiła od niego 300 tys. różnego rodzaju wyrobów z metalu. Pisze do bezpieki, że produkcja „może być wykorzystywana do celów wojskowych”, a zamawiająca kobieta „przeprowadziła się na Białoruś z Ukrainy”.

Więźniowie polityczni ofiarami donosicieli. Łagier za Kartę Polaka

Ofiarami „donosicieli” padli niektórzy więźniowie polityczni. Na skazanego na osiem lat łagrów Sciapana Łatypawa doniósł kolega z Rosji, który poinformował KGB, że jego znajomy „posiada Kartę Polaka” i „podżega do nienawiści wobec Rosjan”. Donosicieli znaleziono również wśród przedstawicieli opozycji. Z udziału w trwającej obecnie kampanii wyborczej do Rady Koordynacyjnej (opozycyjny parlament na uchodźstwie) wykluczono mężczyznę, który miał donieść na skazanego na 25 lat łagrów Mikałaja Autuchowicza. Z kolei kobietę, która skarżyła się do KGB na skazanego na 13 lat łagrów Eduarda Palczysa, zidentyfikowano na Litwie wśród tamtejszych białoruskich opozycjonistów.

„Chwali się podczas rozmów, jak w 2020 roku uczestniczył w zakazanych manifestacjach, był wolontariuszem pod aresztem przy ulicy Akreścina (torturowano tam zatrzymanych opozycjonistów – red.). Usunął swoje strony z sieci społecznościowych, wraz z synem wyrobił Kartę Polaka i obecnie pracuje w Polsce, ale przyjeżdża na Białoruś do żony. Nie mogę już słuchać, jak nienawidzi władz i funkcjonariuszy MSW” – czytamy w liście napisanym przez jednego z mieszkańców Mińska. Podał KGB numer telefonu i adres zamieszkania swojego znajomego.

Sąsiedzi piszą do bezpieki. Listy z Polski, Ukrainy, Litwy

Interesujące jest to, że do białoruskiego KGB pisze wielu obywateli Rosji. Są wśród nich tacy, którzy przebywają za granicą na wczasach i w prywatnych rozmowach ze swoimi białoruskimi kolegami słyszą, jak „narzekają na Łukaszenkę” i „krytykują Rosję”. Trudno sobie wyobrazić, co czeka taką rodzinę (np. po powrocie z Turcji) w Mińsku. Bezpieka Łukaszenki otrzymuje listy również z Ukrainy, Litwy, ale też z Polski.

W kwietniu ubiegłego roku na skrzynkę KGB wpłynął list od kobiety z Polski, w którym twierdzi, że odwiedzała Białoruś turystycznie, a podczas powrotu do Warszawy w autobusie „przypadkowo usłyszała” rozmowę siedzącego obok małżeństwa. Donosicielka pisze, że Białorusini zmierzali do ambasady USA, a mężczyzna „jest urzędnikiem i chce zdradzić państwo białoruskie”. Kobieta zaznacza, że nie jest obywatelką Białorusi, ale „bardzo kocha” państwo Łukaszenki.

Grupa białoruskich cyberpartyzantów ujawniła się po raz pierwszy podczas antyrządowych protestów w 2020 roku. Należy do niej kilkudziesięciu hakerów, którzy twierdzą, że wielu z nich wcześniej pracowało w białoruskiej branży IT. Wielokrotnie udowodnili, że znają słabości reżimowych instytucji. Wcześniej opublikowali m.in. bazę danych MSW zawierającą listę obywateli Białorusi, włamali się też na strony głównej rządowej agencji informacyjnej Belta i w imieniu wolnej Białorusi złożyli rodakom życzenia noworoczne.