Czy agencji nieruchomości zawsze przysługuje wynagrodzenie? Ważny wyrok SN

To sedno najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego. Rozpatrywał on spór wynikły między dwoma spółkami na tle rozliczenia umowy nazwanej "zleceniem" sprzedaży stosunkowo dużej działki przemysłowej. Rozliczenia takiego domagała się spółka zaangażowania do jej przeprowadzenia. Wobec zastrzeżeń co do skuteczności działań tej ostatniej spółka właścicielka nieruchomości wypowiedziała umowę, jakby to była umowa zlecenia (ze skutkiem natychmiastowym), a po rozwiązaniu umowy przystąpiła do rozmów z potencjalnym nabywcą, który ostatecznie nabył nieruchomość.

Czy agencji nieruchomości zawsze przysługuje zapłata?

Firma, której wypowiedziano umowę twierdziła, że to ona wskazała (uzyskała) nabywcę działki i wystąpiła do sądu o zasądzenie jej wynagrodzenia za pośrednictwo w sprzedaży. Sąd rejonowy zasądził jej wynagrodzenie (ponad 60 tys. zł) uznając, że między stronami w istocie doszło do zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości. Sąd Okręgowy w Katowicach werdykt utrzymał. Pozwana spółka nie dała za wygraną i w skardze kasacyjnej do SN powoływała się na odmienny charakter umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomościami oraz umowy zlecenia. W jej ocenie sądy błędnie zakwalifikowały stosunek prawny jako umowę pośrednictwa, co skutkowało przyjęcie odmiennego reżimu w zakresie wypowiedzenia. Zdaniem pełnomocnika pozwanej spółku adwokata Pawła Szadorskiego z Kancelarii Adwokackiej HAJDUK & PARTNERS, kwestia rozróżnienia tych dwóch stosunków prawnych oraz określenie elementów istotnych umowy pośrednictwa stanowiło istotne zagadnienie prawne, które powinien rozstrzygnąć Sąd Najwyższy. Tym bardziej, że prawo mówi tylko, że umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

Działanie agencji i zapłatę określa umowa pośrednictwa

Sąd Najwyższy oddalił skargę uznając, że okoliczności wskazane przez pozwaną nie usprawiedliwiają wzruszenia zaskarżonego orzeczenia. Jednocześnie wyjaśnił istotę umowy pośrednictwa.