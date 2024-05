Trzeba więc sprawdzić stan nieruchomości i dokumentację od dewelopera. Pytamy, czy taka pozytywna weryfikacja wystarczy do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. – Tak, podpisujemy wówczas prywatną umowę kupna sprzedaży. Coraz częściej deweloperzy korzystają z aplikacji internetowych, gdzie umowy podpisywane są w formie elektronicznej – wskazuje mec. Wąsowicz. Ma ona moc podobną do notarialnej umowy przedwstępnej podpisywanej w Polsce. Kiedy nieruchomość zostanie już wybudowana, należy po raz kolejny sprawdzić jej stan prawny, czyli to, czy deweloper uzyskał pozwolenie na zamieszkanie oraz czy został podpisany formalny akt zakończenia budowy – tzw. AFO. – Bez tego dokumentu klienci nie powinni podpisywać aktu notarialnego – dodaje ekspertka. Jeśli dokumenty się zgadzają, to podpisywany jest końcowy akt notarialny i nieruchomość staje się własnością kupującego.

Jak kupić nieruchomość w Hiszpanii na rynku wtórnym?

Nabycie nieruchomości z drugiej ręki jest nieco bardziej skomplikowane i wymagające. – W takim przypadku w pierwszej kolejności także podpisujemy umowę rezerwacyjną. Na konto agencji nieruchomości, które obsługują niemal cały rynek wtórny, wpłacamy wtedy kwotę rezerwacyjną, której wysokość zależy od wartości nieruchomości. Może to być 3 tys. euro, a może być też 15 tys. euro – tłumaczy mec. Wąsowicz.

Podobnie jak w przypadku transakcji z deweloperem, nieruchomość należy gruntownie sprawdzić. Zainteresowany wnioskuje zatem o przedstawienie pełnej dokumentacji, czyli o numer księgi wieczystej i referencję katastralną. – Na tym etapie ustalamy też, czy nieruchomość jest zadłużona, bo często zdarza się, że ciążą na nich hipoteki. Należy wtedy odpowiednio ująć w umowie, że częścią kwoty kupujący spłaci kredyt w banku, a reszta trafi bezpośrednio do sprzedającego. Jeśli wszystko się zgadza, podpisujemy umowę zadatku. Wówczas już należy wpłacić na konto sprzedającego zadatek o wartości 10 proc. nieruchomości. Po wpłacie tej kwoty strony umawiają się na podpisanie aktu notarialnego. Zazwyczaj następuje to w terminie do dwóch miesięcy – tłumaczy prawniczka.

O ile w transakcjach z rynku pierwotnego stosuje się płatności przelewem przed podpisaniem aktu notarialnego, o tyle w przypadku rynku wtórnego zapłata następuje za pomocą czeku bankowego

Przed przystąpieniem do aktu notarialnego należy ustalić, jakie kwoty potrącamy z ceny końcowej. I tu – jak podkreśla nasza ekspertka – należy szczególnie uważać, bo zgodnie z prawem, jeśli sprzedający nie jest hiszpańskim rezydentem, to na kupującym ciąży obowiązek opłaty niektórych podatków. Chodzi o 3 proc. podatku dochodowego i podatek od lokalnego wzrostu wartości nieruchomość nazywany „plusvalia”.