Ale trzeba mieć to na uwadze, w szczególności przy zakupie „wakacyjnej” nieruchomości, tzn. takiej, która nie będzie użytkowana przez właściciela na co dzień. – Są bowiem dwa tryby postępowania w razie pojawienia się okupas: karny oraz klasyczna eksmisja w trybie cywilnym. Jeśli jesteśmy w stanie wykazać, że zajęty lokal to nasze stałe miejsce zamieszkania, to okupas muszą liczyć się ze sprawą o włamanie i karą od sześciu miesięcy do dwóch lat pozbawienia wolności. Jeśli zaś chodzi nieruchomość „wakacyjną”, ważna jest szybka reakcja właściciela po pojawieniu się intruzów. Jeśli w ciągu 72 godzin jej nie będzie, czyli np. właściciel nie złoży zawiadomienia o włamaniu, to policja nie będzie już później interweniować. I żeby pozbyć się okupas, trzeba będzie przeprowadzić proces eksmisji – tłumaczy mec. Wach.

Dodaje, że procedury eksmisji są już obecnie sprawniejsze, ale i tak dalej trwają kilka miesięcy. Przy czym w mieszkaniu najczęściej nie mieszkają już osoby, które je faktycznie zajęły, tylko te, którym pozwala się tam mieszkać. – Zajmowaniem nieruchomości zajmują się w praktyce gangi, które „użyczają” je potem innym osobom, np. rodzinom z dziećmi, za pieniądze. W trakcie postępowania o eksmisję okupas przedstawiają fikcyjne dowody, np. fałszywą umowę najmu na zajęte mieszkanie. Podobnie dzieje się już zresztą na etapie wczesnego zajęcia lokum. Po to, żeby wykazać swój pobyt w mieszkaniu powyżej 72 godzin, okupas np. wysyłają do siebie list polecony na adres zajętej nieruchomości lub zamawiają dowóz jedzenia lub zakupów za potwierdzeniem odbioru – wskazuje prawniczka.

Gdzie najczęściej pojawiają się okupas

Okupas mają upodobanie do pustostanów i rzadko używanych domów wakacyjnych (drugich domów). Często wybierają do zamieszkania domy należące do banków lub funduszy, gdyż te nie zawsze są zajmowane. Zazwyczaj preferują słabo zaludnione obszary miejskie lub peryferia. Jednak najemcy, którzy nie wywiązują się z umowy najmu, a następnie przestają płacić czynsz (aby mieszkać w mieszkaniu za darmo), nie mają preferencji – mogą stać się okupas w dowolnym mieszkaniu.

– Warto poznać sąsiadów, bo są lepszym zabezpieczeniem niż nawet najlepszy alarm. Można oczywiście zainstalować też monitoring w mieszkaniu i skorzystać z usług firm ochroniarskich. Jeśli nie zamierzamy często użytkować nieruchomości i chcemy unikać ryzyka, to rekomendowałabym jednak zakup mieszkania/apartamentu zamiast odrębnego domu. Trzeba też zadbać o to, aby ktoś odwiedzał mieszkanie w trakcie nieobecności właścicieli, choćby po to, aby odebrać pocztę, bo nagromadzona korespondencja to sygnał dla okupas, że mieszkanie jest nieużytkowane na co dzień, sprawdzają to – mówi mec. Wach.