Nowy dom polskiego żeglarstwa w samym sercu Gdyni

Dyrektor FBI Christopher Wray zeznał w środę, że były prezydent mógł zostać trafiony odłamkami telepromptera podczas próby zamachu 13 lipca. Posypały się za to na niego wyrazy oburzenia, żądania dymisji, ale również usłyszał słowa wsparcia i nawoływania do tego, by to były prezydent wyjaśnił, co stało się na wiecu w Pennsylwanii.